Son dakika haberi: Fransa İçişleri Bakanı, şarkıcı Gims'in "Fransız değerlerini özümsemediği" görüşünde - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Gims'in yılbaşında kendisine yeni yıl dileklerinin gönderilmemesini istemesinin tartışıldığı Fransa'da, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ikinci kez Fransız vatandaşlığına başvuran Kongo asıllı şarkıcının Fransız toplumunun değerlerini iyi özümsemediğini söyledi.

Darmanin, France Inter televizyonunda katıldığı programda, ülkede sevilen bir şarkıcı olan, eşi ve 4 çocuğuyla Fas'ta yaşayan Gims'in ikinci defa Fransız vatandaşlığına başvurması hakkındaki soruya cevap verdi.

"Bu beyefendinin vatandaşlık başvurusunu daha önce reddetmiştik." diyen Darmanin, Medeni Kanun'un 21'inci ve 24'üncü maddelerin vatandaşlığa başvuran kişilerin Fransız toplumuna entegre olduklarını kanıtlamasını gerektirdiğini belirtti.

Darmanin, Gims'in "sert bir İslam" taraftarı olduğunu savunarak " 'Sert İslam' taraftarları, Fransız toplumu değerlerini özümseme konusunda iyi bir örnek değiller." ifadesini kullandı.

Fransız vatandaşlığı başvurularının ret nedenlerine ilişkin yönergelerin açık olduğunu, "İslami taraftarlığının" da bir ret nedeni olduğunu belirten Darmanin, İçişleri Bakanlığını Gims'in başvurusunu her halükarda inceleyeceğini kaydetti.

Darmanin, "Ancak arkadaşlarını, dostlarını yeni yıl dileğinde bulunmamaya çağırmak, Fransız toplumu için iyi bir asimilasyon örneği değil." dedi.

Gims'in yayımladığı video, ülkede tartışmalara yol açmıştı

2004'te Müslümanlığı seçen, Fransız vatandaşlığına başvurusu 2018'de reddedilen Gims, yeni yıl sonrası yayımladığı videoda, kendisine yeni yıl dilekleri gönderilmemesini istemişti.

Noel'e saygı duyduğunu belirten Gims, ancak Müslümanların kendi değerlerine bağlı kalması gerektiği ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu video, ülkede tartışmalara yol açmıştı.