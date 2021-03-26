Son dakika haberi | Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in suçlamalarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in suçlamalarına tepki gösterdi Açıklaması

26.03.2021 20:51
Son dakika haberi | Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in suçlamalarına tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, Strasbourg Belediyesinin Eyüp Sultan Camisi'nin inşası için aldığı para yardımı kararı sonrası, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in CIMG'ye yönelttiği suçlamalara tepki gösterdi.

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, Strasbourg Belediyesinin Eyüp Sultan Camisi'nin inşası için aldığı para yardımı kararı sonrası, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in CIMG'ye yönelttiği suçlamalara tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Sarıkır, Strasbourg Belediyesinin CIMG'ye bağlı ve yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2,5 milyon avroluk para yardımı kararı aldığını hatırlatarak bunun Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu ve kentteki diğer ibadet yerleri için de daha önce aynı kararların alındığını belirtti.

Fatih Sarıkır şunları kaydetti:

"Fransa CIMG Derneğimiz, bugünlerde bazı siyasiler ve özellikle İçişleri Bakanı tarafından suçlamalara ve yanlış ithamlara maruz kalıyor. İçişleri Bakanı hiçbir açık ve detaylı açıklama yapmadan, yanlış ve muğlak sözler kullanarak bizi 'siyasal İslam' ve 'Türk partizanlığı' yapmakla suçluyor. Böylece kökenimize de atıf yapıyor. Bizi hedef olarak gösteren bu söylemler karşısında endişeliyiz."

Darmanin'in söylemlerinin aynı zamanda Fransızların, kendilerine karşı öfke ve güvensizlik duymasına, hatta dışlanmalarına yol açtığını ifade eden Sarıkır, Eyüp Sultan Camisi dahil olmak üzere CIMG'ye bağlı ibadethanelerin son zamanlarda ırkçı ve İslam karşıtı yazılara maruz kaldığını dile getirdi.

Sarıkır, "Bakan'ın sözleri bize karşı yapılacak ırkçı eylemlerin her türlüsünün artmasına katkıda bulunabilir ve bu nedenle cami cemaatinin hayatını tehlikeye atabilir." yorumunu yaptı.

CIMG'nin Fransa'nın yasalarına saygı duyduğunu ifade eden Sarıkır, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nün Fransa İslam Konseyini (CFCM) oluşturan 9 kuruluştan 5'i tarafından imzalandığını, CFCM'in bölgesel temsilcileri ile yüzlerce cami yetkilisinin tüzüğün mevcut halini imzalamaya çekindiklerini belirtti.

Sarıkır, Fransa'daki Müslümanların bağımsız ve dış müdahalelerden uzak bir temsiliyete kavuşmasından yana olduklarını vurguladı.

Fatih Sarıkır, Darmanin'in bir dini kuruluşa doğrudan müdahale etmesinin ve söz konusu tüzüğü benimseyerek "Cumhuriyet Prensipleri" tüzüğü olarak adlandırmasının uygun olmadığını aktardı.

Darmanin, yardım kararının idari hakime sevk edilmesini istemişti

Strasbourg Belediye Meclisinde 22 Mart'ta yapılan oylamada, IGMG'ye bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10'u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edilmişti.

Darmanin, yaptığı açıklamada, Yeşiller Partisinden olan Strasbourg Belediyesinin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtmişti.

Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta Darmanin'in caminin inşaatı için alınan yardım kararının idari hakime sevk edilmesi talebine tepki göstererek söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.

CIMG ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ile "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluş, hükümetin talebiyle Fransa İslam Konseyinin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"ne Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imza atmayı reddetti. Bu kuruluşlar tüzükteki "Fransa İslamı" söylemine de tepki gösteriyor.

Süleyman Soylu, Fransa, Milli, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in suçlamalarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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