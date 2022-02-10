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Son dakika haberi | Fransa, Mali'deki askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda verecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa, Mali'deki askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda verecek

10.02.2022 19:48
Son dakika haberi | Fransa, Mali'deki askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda verecek

Son dakika gündem haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, büyükelçilerinin Mali'den sınır dışı edilmesinin ardından bu ülkedeki Fransız askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda vereceklerini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, büyükelçilerinin Mali'den sınır dışı edilmesinin ardından bu ülkedeki Fransız askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda vereceklerini belirtti.

Le Drian, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Sahel ülkelerinin talebiyle bölgede terörle mücadele etmek için bulunduklarını söyledi.

Bölgede terörle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ancak Mali'deki durumun böyle kalamayacağını ifade eden Le Drian, Mali'de Fransız askeri birliklerine ilişkin kararı gelecek haftalarda vereceklerini, Sahel ülkeleri, Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla bu konuyu görüştüklerini belirtti.

Le Drian, Fransız askerlerinin Mali'yi terk edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana iki ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa, Mali'deki askeri birliklerin durumuna ilişkin kararı gelecek haftalarda verecek - Son Dakika


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