Son dakika haberi: Fransa'nın alıkoyduğu Cezayirli direnişçilerin naaş kalıntıları iade edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Fransa'nın alıkoyduğu Cezayirli direnişçilerin naaş kalıntıları iade edildi

Bir son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzede 170 yıldır tutulan, Cezayir'deki Fransız işgaline karşı 1830-1962 arası gösterilen direnişin liderlerinden 24'ünün naaşlarından kalanlar, ülkelerine iade edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzede 170 yıldır tutulan, Cezayir'deki Fransız işgaline karşı 1830-1962 arası gösterilen direnişin liderlerinden 24'ünün naaşlarından kalanlar, ülkelerine iade edildi.

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Askeri uçakla Fransa'dan getirilen naaşlar ve kafatasları, havaalanında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yanı sıra ile devlet erkanı ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Devlet televizyonunda canlı olarak yayınlanan karşılama töreninde, naaş kalıntılarını taşıyan askeri uçağa Cezayir hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, ülke semalarında eşlik ederken ve kentin limanındaki demirli bulunan savaş gemileri tarafından top atışları yapıldı.

Kalıntıların Cezayir'e getirilmesi ülkenin bağımsızlığını kazandığı 5 Temmuz 1962 tarihinin 58'inci seneyi devriyesinin hemen öncesine denk geldi.

Tebbun dün yaptığı açıklamada, 170 yıldır insanca defnedilme hakkından mahrum bırakılan kalıntıların geri alındığını duyurmuştu.

Paris'teki müzede 18 bin kafatası bulunuyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19'uncu yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fransa'nın alıkoyduğu Cezayirli direnişçilerin naaş kalıntıları iade edildi - Son Dakika

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