Üye Girişi
Son dakika haberi | Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı

13.11.2021 00:13
Son dakika haberi | Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı

Son dakika gündem haberi... TRT'nin, Fransız istihbaratı, Fransız çimento devi Lafarge ile terör örgütü PKK ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi konu edinen "The Factory" isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın terör örgütü PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığı ortaya konuldu.

TRT'nin, Fransız istihbaratı, Fransız çimento devi Lafarge ile terör örgütü PKK ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi konu edinen "The Factory" isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın terör örgütü PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığı ortaya konuldu.

TRT'nin resmi belgelere dayanarak Fransız şirket Lafarge'ın Suriye'de terör örgütleriyle ilişkilerini belgeler ve tanıklıklar üzerinden anlatan The Factory belgeselinin ilk bölümü, TRT World ve TRT Haber'de yayınlandı.

Belgeselde, çimento üreticisi Lafarge'ın Suriye'de faaliyette bulunduğu süre zarfında fabrikanın çalışmaya devam etmesi için terör örgütü PKK ve DEAŞ'a ödeme yaptığı ve bunun Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ortaya konuldu.

Lafarge tesisleri, Ayn el-Arab'ın 50 km güneydoğusunda konumlandırılırken, şirkete ait 2011 tarihli bir belgede, terör örgütü PKK'ya bağış ve vergi adı altında ya da çalışanlarının serbest bırakılması karşılığında milyonlarca dolar para ödendiği tespitine yer verildi.

TRT'nin ulaştığı şirket yöneticilerine ait elektronik posta gönderilerinde ise Lafarge'ın tesisin faaliyetini sürdürmesi için 2013-2014 yıllarında terör örgütü DEAŞ'a aylık on binlerce avro ödeme yaptığı ve söz konusu dönemde Suriye'nin petrol kaynaklarını elinde tutan bu terör örgütünden milyonlarca dolarlık ham madde satın aldığı belirlendi.

Fransa'nın resmi yasaklara ve yaptırımlara rağmen ülkesinden bir şirketin bu kirli ilişkilerini açıkça desteklediğine işaret edilen belgeselde, şirketin başkan yardımcısı Christian Herrault'a dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius tarafından şirketin Suriye'de kalması gerektiği yönünde telkinde bulunulduğu da belgeleriyle izleyicinin bilgisine sunuldu.

Öte yandan, belgeselde eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Beşşar Esed ile Lafarge'ın Suriye pazarına girişine dair görüşme yaptığına işaret edildi.

Lafarge, Lübnan, Ürdün ve Danimarka'nın yanı sıra Fransa Kalkınma Ajansı ile Avrupa Yatırım Bankası gibi 16 banka tarafından fonlanırken, şirket finansmanının yüzde 45'ini sağlayan Avrupa Yatırım Bankası bir adım öne çıkıyor.

The Factory'nin ikinci bölümü 13 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de TRT Haber'de Türkçe ve TRT World'de İngilizce olarak yayınlanacak.

Anadolu Ajansı (AA), Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaşmıştı.

AA'nın elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgeler, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

Lafarge, Terör, DEAŞ, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız 00:49 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü 23:37 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak         
00:37
A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı         
00:27
Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum         
23:35
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 01:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement