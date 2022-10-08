Çekilmenin tarihi ile ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, Fransız ve Orta Afrikalı makamların teknik konularda anlaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

Orta Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.