Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek - Son Dakika
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Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek

08.10.2022 15:32
Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek

Son dakika haberine göre Fransa'nın Mali'den sonra Orta Afrika Cumhuriyeti'nden de askerlerini çekme kararı aldığı belirtildi.

Fransa'nın Mali'den sonra Orta Afrika Cumhuriyeti'nden de askerlerini çekme kararı aldığı belirtildi.

Fransa'nın Orta Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, başkent Bangui'de bulunan Bangui-MPoko havaalanında konuşlandırdığı son askeri birliğin yakında çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Çekilmenin tarihi ile ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, Fransız ve Orta Afrikalı makamların teknik konularda anlaştığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17-18 Şubat 2022'de Mali'deki askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Fransa Barkhane operasyonu kapsamında Mali'de bulunan 3 üssü ve 2 bin 400 askerini ağustos 2022'de çekerek komşu ülke Nijer'e konuşlandırmıştı.

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Kaynak: AA

Orta Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek - Son Dakika

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