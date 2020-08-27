Dün akşam saatlerinde sürpriz bir ziyaretle Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly bugün Iraklı mevkidaşı Cuma İnad ile görüştü.

Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile ortak basın toplantısında açıklama yapan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ülkesinin Irak ordusunu eğitme programına devam edeceğini vurguladı. Ziyaretinin amacının Irak ile bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek olduğunu söyleyen Fransa Savunma Bakanı, terörle mücadele konusunda Irak ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Irak'ın çekişme siyasetinden uzak tutulmasını desteklediklerini kaydetti. Parly açıklamasında korona virüs (Covid-19) ile mücadele konunda Irak'a destek verdiklerini ve yardım gönderdiklerini dile getirdi.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-yves Le Drian geçen ay Irak'ı ziyaret etmişti. - ERBİL