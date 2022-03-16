Son dakika haberi: Fransız bakan, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Fransız bakan, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini belirtti

16.03.2022 02:32
Son dakika haberi: Fransız bakan, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini belirtti

Son dakika haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıkladı.

Darmanin, Corse Matin gazetesine verdiği demeçte, "özerklik" konusunda yetkililerle "daha önce görülmemiş şekilde diyalog" başlatacağını kaydetti.

Diyalog ve görüşmeler başlamadan önce de adada şiddet olaylarının yaşanmaması gerektiğini ifade eden Darmanin, adanın "özerkliğini" kabul edebileceklerini vurgulayarak, "Ancak bu özerkliğin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bunun görüşülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gerald Darmanin, Fransa'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cezaevinde saldırıya uğramasında Fransız devletinin sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Bugün ve yarın adada temaslarda bulunacak Darmanin, saldırıyı da açıklığa kavuşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti.

Bu olayın ardından, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmişti.

Korsika Adası'nda yetkililerin uzun yıllardır yaptığı "özerklik" taleplerine art arda gelen hükümetler olumsuz yanıt veriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fransız bakan, Korsika Adası'nın 'özerkliğini' kabul edebileceklerini belirtti - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 02:40:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Fransız bakan, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement