Son dakika haberi! Fransız basını Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransız basını Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi

Son dakika gündem haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

Son dakika haberi! Fransız basını Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

Le Figaro gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediği belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Macron'un "Türkiye'yi Akdeniz'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım atmaya çağırmasına" karşılık Erdoğan'ın Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum içinde olmasını beklediğinin altı çizildi.

Haberde, bu görüşmenin "iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların" ardından bir yatışmanın sinyali olduğuna dikkati çekildi.

Ouest-France gazetesinin haberinde Macron'un Erdoğan ile telefon görüşmesi talebinde bulunarak Türkiye'ye tansiyonu yatıştırma sinyali gönderdiği belirtildi.

Haberde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde Yunanistan'ın yanında yer aldığı ifade edilirken, Erdoğan'ın görüşmede Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediğini söylediği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransız basını Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi - Son Dakika


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