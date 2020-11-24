Son dakika haberi! Fransız muhalif lider Melanchon: "Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde" - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransız muhalif lider Melanchon: "Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde"

24.11.2020 22:23
Son dakika haberi! Fransız muhalif lider Melanchon:

Son dakika haberler: Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, polisin sığınmacı ile gazetecilere yönelik şiddetine ve meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin Fransa yönetiminin otoriter bir rejime kayma sürecine girdiğini belirtti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, polisin sığınmacı ile gazetecilere yönelik şiddetine ve meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin Fransa yönetiminin otoriter bir rejime kayma sürecine girdiğini belirtti.

Aşırı sol hareketi "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri Melanchon, mecliste kabul edilen ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Fransa'da 30 yıl içinde kimsenin sonuçlarını halen kestiremediği 22 sözde güvenlik yasasına, hükümetin son 3 yılda 7 daha eklediğine işaret eden Melanchon, "Herkesi her zaman, her yerde kontrol etmek istiyorsunuz. Otoriter bir rejim kurma sürecindesiniz. Geri çekilin." diye konuştu.

Melanchon, "Referans aldığınız Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlar da tasarı metnini kınıyor." diyerek Fransız yönetiminin Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yakında kulüp kuracağı ironisinde bulundu.

"Hükümet makul olsaydı, yasa tasarısını geri çekerdi"

"Yönetimin polis sendikalarının etkisine girdiği ve cumhuriyetin, polislerce ele geçirilmeye uygun hale geldiği" değerlendirmesinde bulunan aşırı sol hareket lideri, yönetime geldiğinde biber gazı kapsülleriyle müdahaleyi yasaklayacağını ve emniyetin yapısını değiştireceğini vaat etti.

Melanchon, bu akşam mecliste kabul edilen ve basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği yönündeki eleştirilerin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin kaldırılmasını istedi.

Muhalif lider, "Hükümet makul olsaydı, yasa tasarısını geri çekerdi." ifadelerini kullandı.

Melanchon daha önce de İslam ve Müslümanlara yönelik tavrı nedeniyle İslam dünyasından yükselen boykot çağrıları üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adımlarının ülkeyi alay konusu haline getirdiği eleştirisinde bulunmuştu.

Tartışmalı yasa tasarısı meclisten geçti

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği yönündeki eleştirilerin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis'te 66 çekimser 104 ret oya karşı 388 milletvekili evet oyu ile kabul edildi.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, son bir kez daha mecliste oylanacak.

Belediye bünyesinde gösterilere müdahale için özel birliklerin kurulmasını öngören tasarı, güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, diğer yandan güvenlik güçlerinin görsellerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan, 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Alanda görüntü çeken gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olmasının ardından polisler hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransız muhalif lider Melanchon: 'Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde' - Son Dakika


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