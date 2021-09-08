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Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı - Son Dakika

Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı

08.09.2021 16:15
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava özel bir ağır ceza mahkemesinde bugün başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava özel bir ağır ceza mahkemesinde bugün başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin dava 6 yıl sonra bugün başladı. Yerel saatle 12.30'da başlayan dava özel bir ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Özel Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Jean-Louis Péris, mahkeme salonunda hazır bulunan sanıkların ve gıyabında yargılanacakların isimlerini aktararak davayı "tarihi" ve "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçen olayların dava süreci olağanüstü şekilde gerçekleşecek.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Davanın ilk gününde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde arama noktaları ile çevre girişinde arama noktaları oluşturuldu. Binanın çevresinde bulunan Boulevard du Palais, Quai des Orfvres ve Quai de l'Horloge sokaklarında araç geçişinin yanı sıra yayaların da Quai des Orfvres sokağına girmesi yasaklandı. Ek olarak bölgeden geçen otobüslerin de güzergahları değiştirildi.

DAVA 9 AY SÜRECEK

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi planlanıyor. 13 Eylül'den itibaren ilk tanıkların ifadesi alınması planlanırken 28 Eylül'den itibaren 5 haftalık bir süre için saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek. Avukatlar davacıları Nisan ayı başlarında savunmaya başlarken sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada, mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi planlanıyor.

20 SANIK YARGILANACAK

Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6 kişi gıyaben toplam 20 erkek yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi Salah Abdeslam'da olacak.

Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amri, Yassine Atar, Sofien Ayari, Osama Krayem, Muhammed Bakkali, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadi, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadi ve Abdullah Chouaa ise tutuklu yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak- Suriye'de öldüğü tahmin ediliyor. Son olarak Ahmed Dahmani, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde kalıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmani'nin, Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

ESKİ CUMHURBAŞKANI HOLLANDE TANIKLIK YAPACAK

Tarihi davada, dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande 10 Kasım'da ve dönemin İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak dinlenecek. Böylece Fransa tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı bir terör davasında tanıklık yapacak.

ÖZEL OLARAK BİR MAHKEME SALONU İNŞA EDİLDİ

Herkesi ağırlayacak büyük kapasitede bir yer bulmanın zor olması nedeniyle ile de la Cite'de bulunan Paris'in eski adliye binasında, yeni bir salon inşa edildi. 45 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki "Büyük dava" isimli salon, 550 koltuk kapasitesine sahip. Ek olarak, bin ila bin 200 kişilik kapasitesi olan Temyiz Mahkemesi'nin yaklaşık 15 odası ise duruşmaları canlı izleyebilmek için kullanılacak.

Fransa'da bugüne kadar hazırlanan en büyük duruşma salonu ve güvenlik önlemleri için 7,5 milyon Euro masraf yapıldı.

DAVA KAYIT ALTINDA ALINIYOR

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının talebi üzerine dava Ulusal Arşivler için kayıt altına alınacak. Fransa'da, kamuya açık oturumların herhangi bir görsel veya ses kaydı normalde yasak. Ancak 1985 tarihli bir yasa, eğer dava "tarihi adalet arşivlerinin oluşturulması için ilgi çekiciyse" bu kuralın dışına çıkmayı mümkün kılıyor. Ulusal Arşivlerde saklanacak olan bu görüntüler dava bittikten sonra araştırmacılar tarafından izlenilebilecek ancak görüntülerin yayılması ancak 50 yıl içinde mümkün olacak.

(Melike Yazır/İHA)

Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı
Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı

Mahkeme, Fransa, Paris, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransız tarihinin en büyük terör davası başladı - Son Dakika


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