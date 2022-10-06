Kaza, dün akşam, Özvatan ilçesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Tolal Elsuviş'in kullandığı taş yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elsuviş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun devrildiği görüldü.

Kaynak: DHA

Özvatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! FRENİ BOŞALIP, DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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