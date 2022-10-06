Son dakika haberi! FRENİ BOŞALIP, DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! FRENİ BOŞALIP, DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

06.10.2022 11:47

Son dakika haberler... KAYSERİ'de, freni boşalınca devrilen, taş yüklü kamyonun sürücüsü Suriyeli Tolal Elsuviş (30), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, freni boşalınca devrilen, taş yüklü kamyonun sürücüsü Suriyeli Tolal Elsuviş (30), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam, Özvatan ilçesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Tolal Elsuviş'in kullandığı taş yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elsuviş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun devrildiği görüldü.

YORUMLAR
500
Kayseri haber... Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti Kayseri haber... Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Özvatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! FRENİ BOŞALIP, DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! FRENİ BOŞALIP, DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement