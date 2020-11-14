Son dakika haberi... Frutti Extra Bursaspor'da biri basketbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da biri basketbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline PCR testleri uygulandı.

Bir basketbolcu ve bir idari çalışanın testlerinin pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, "Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.