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Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti

30.06.2021 16:30
Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı point guard Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı point guard Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp dikkat çeken bir transfere daha imza attı. Bursa ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Amerikalı point guard Derek Needham ile anlaşmaya vardı. 1990 doğumlu 1.80 boyundaki Needham aynı zamanda Karadağ Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Needham'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

(Barış Yalım/İHA)

Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Needham, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti - Son Dakika Spor


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