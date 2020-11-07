Son dakika haberi: Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 107-108

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u son saniyeye dek heyecan yaşanan maçta 108-107 yendi.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Türk Telekom'da Kyle Wiltjer attığı 36 sayı ile maçın skoreri oldu. Üst üste ikinci, ligdeki de dördüncü mağlubiyetini alan Frutti Extra Bursaspor'da Kadji'nin 34, Munford'un 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

- Bursa