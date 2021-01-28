Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler - Son Dakika

Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler

28.01.2021 08:16

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yetiştirme yurdundan ayrılan ya da çaresiz durumda kalan kadınları tehdit ve darp yoluyla fuhşa sürükledikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürüttüğü insan ticareti ile fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarıyla ilgili uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

8 GÖZALTI

Yenimahalle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K, S.B. ve Y.B'yi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 7,65 milimetre çapında 87 fişek ele geçirildi.

ÇARESİZ KADINLARA TEHDİT VE ŞİDDET ZORUYLA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin Yenimahalle'de fuhuş amaçlı dizayn ettirdikleri özel dairelerde yetiştirme yurdundan ayrılan genç kızlar ile ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz kadınları tehdit edip korkutarak, darbederek, borçlandırıp senet imzalatarak ve uyuşturucu madde temin etmek suretiyle fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

Bu arada fuhuş organizasyonunu Yenimahalle'de bulunan ofislerinden yönettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip esnasında toplam 21 kez "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan çok sayıda mağdur kadının Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler
Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler
Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler
Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
Özel kasasından milyonlarca lira çıkan Savunma Sanayii köstebeği: Evimden çıkan 1.5 milyon Euro'yu arkadaşım unuttu Özel kasasından milyonlarca lira çıkan Savunma Sanayii köstebeği: Evimden çıkan 1.5 milyon Euro'yu arkadaşım unuttu         
08:27
Manchester United, Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti Manchester United, Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti         
02:05
İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak         
20:45
İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz         
20:21
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 08:52:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei