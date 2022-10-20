Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

20.10.2022 10:38

Son dakika haber... ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde kadınları, eskort siteleri üzerinden anlaştıkları erkeklere fuhşa zorladıkları belirlenip, gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde kadınları, eskort siteleri üzerinden anlaştıkları erkeklere fuhşa zorladıkları belirlenip, gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kadınlara, eskort siteleri üzerinden anlaştıkları erkeklerle zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alınan 12 şüpheli, Eskişehir, İstanbul ve Adana'da gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüphelilerin banka hesaplarında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 20 bin 753 liraya el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca 50 kadının ifadesine başvuruldu. Bu kadınlardan yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25'i, sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen diğer kişilere ise toplamda 61 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede - Son Dakika

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