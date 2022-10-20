Son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi

20.10.2022 10:29
Son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de eskort siteleri aracılığıyla 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçu çerçevesinde yakalanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de eskort siteleri aracılığıyla 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçu çerçevesinde yakalanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün eskort siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Eskişehir, Adana ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul ve Adana'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalandı. Öte yandan düzenlenen operasyonlarda, suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 TL'ye el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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