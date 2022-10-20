Son dakika haberi | Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR Eskişehir'de eskort siteleri aracılığıyla 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçu çerçevesinde yakalanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün eskort siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Eskişehir, Adana ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul ve Adana'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalandı. Öte yandan düzenlenen operasyonlarda, suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 TL paraya da el konuldu.