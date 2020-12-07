Son dakika haberi! "Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir" - Son Dakika

Son dakika haberi! "Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir"

07.12.2020 13:03
Son dakika haberi!

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını, dünya genelinde pek çok sektörü olumsuz etkilerken, bunların başında ise turizm geldi.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde pek çok sektörü olumsuz etkilerken, bunların başında ise turizm geldi. Dünya Turizm Forumu'nda konuşan İstanbul merkezli İngiliz ve Pakistanlı yatırım şirketi Imtiaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Omar Imtiaz, turizmin yaralarını sarmaya spor yatırımlarının yardımcı olabileceğini söyledi. Imtiaz, "Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir" dedi.

Turizm sektörünün son durumu 27 - 29 Kasım tarihleri arasında online olarak düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nda ele alındı. 30 farklı ülkeden 175 konuğun ve 500 binden fazla izleyicinin yer aldığı forumda dünya turizm sektörünün 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlandığı açıklandı. Forumda konuşan İstanbul merkezli İngiliz ve Pakistanlı yatırım şirketi Imtiaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Omar Imtiaz, turizmin yaralarını sarmaya spor yatırımlarının yardımcı olabileceğini söyledi.

"İNGİLTERE'DE TARFTARLAR MAÇ GÜNLERİ ORTALAMA 8 BİN 600 LİRA HARCIYOR"

Ligue1 Fransız futbol kulübü OGC Nice'in geçtiğimiz yıllarda hissedarı olan Omar Imtiaz, "Spor ve turizm birbiriyle bağlantılıdır ve daima el ele ilerler. Nitekim dünyanın en iyi 20 futbol kulübü geçen yıl 9 milyar avroluk bir gelir elde etti ve bunun yaklaşık yüzde 16'sını maç günlerinden kazandı. Böylece maçlara ev sahipliği yapan şehirlere de doğrudan ekonomik katkı sağladı. Örneğin, İngiltere Premier Ligi'nde futbol maçlarına gelen taraftarlardan geçen sene 5,7 milyar lira (550 milyon sterlin) gelir elde edildi ve ziyaret sırasında kişi başı ortalama 8.600 lira (820 sterlin) harcama yapıldı" diye konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ FUTBOL KULÜPLERİ TÜRK SPOR TURİZMİNİN CAN DAMARI OLABİLİR"

Türkiye'deki turizm faaliyetlerini yeniden canlandırmak için İstanbul gibi kulüpleri uluslararası alanda ün kazanan şehirlerin etkili olacağını söyleyen Imtiaz, "Özellikle de turizm sezonu dışındaki Kasım-Mart dönemi, uluslararası spor turizmini, yani futbol taraftarlarını çekmek için çok önemli. Çünkü taraftarlar maça gelirken şehri keşfetmek için birkaç gün fazladan kalmayı tercih ediyor. Yalnızca maçı izlemekle kalmayıp, stadyumu ziyaret edip şehir turlarına katılıyorlar. Aynı zamanda yeme-içme sektörü de maç günlerinden payını fazlasıyla alıyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların spor kulüplerini nasıl değerlendirebileceklerine dair açıklamalarda da bulunan Omar Imtiaz, "Bir spor kulübüne yatırım yaparken en önemli kriterlerde biri güçlü taraftar kitlesine sahip olması. Tarafları ise emlak, konaklama, yeme-içme ve ticari fırsatlar gibi daha fazla gelir yaratma potansiyeli olan noktalar izliyor. Tüm bunlar, sahaya da yansıyor. Nitekim Nice için yaptığımız çalışmalarla üç yıl sonra çok daha yüksek bir değerle kulüpten çıkmayı başardık. Belki bir gün benzer yatırımları bir Türk kulübüne de yapmak söz konusu olabilir" dedi.


Son dakika haberi! Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir
Son dakika haberi! Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir

Koronavirüs, İstanbul, Futbol, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! 'Futbol endüstrisi turizm sektörü için umut ışığı olabilir' - Son Dakika Ekonomi


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