Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

15.02.2021 21:05
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1, System.String[]

STAT: AntalyaHAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil ÇetinFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 65 Sidney Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 65 Sidney Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk. 65 Podolski)YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 65 Karim Hafes), Ahmed Ildız (Dk. 46 Fofana), Acquah, Zeki Yavru (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 46 Benjamin Tetteh)GOLLER: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.12 (KK) Orgill (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Umut Bulut, Acquah, Fofana (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu. Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.

5'inci dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Hakan Özmert topa sert vurdu ancak savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nuri Şahin, topu Orgill ile buluşturdu. Orgill, düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanında ağlara gönderdi: 1-0.12'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa ters vuruş yapan Orgill, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.23'üncü dakikada Eren Albayrak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Bünyamin, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.51'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik sert bir şut çekti ancak top kalenin sağ üst köşesinden dışarı gitti.78'inci dakikada Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol edebildi.90'ıncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin'in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı yakaladı.Maçın son dakikalarında serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 32'ye, Yeni Malatyaspor ise 30'a çıkardı.


Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Hakan Özmert, Veysel Sarı, Antalyaspor, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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