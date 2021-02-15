Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu. Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.

5'inci dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Hakan Özmert topa sert vurdu ancak savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nuri Şahin, topu Orgill ile buluşturdu. Orgill, düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanında ağlara gönderdi: 1-0.12'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa ters vuruş yapan Orgill, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.23'üncü dakikada Eren Albayrak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Bünyamin, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.51'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik sert bir şut çekti ancak top kalenin sağ üst köşesinden dışarı gitti.78'inci dakikada Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol edebildi.90'ıncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin'in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı yakaladı.Maçın son dakikalarında serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 32'ye, Yeni Malatyaspor ise 30'a çıkardı.