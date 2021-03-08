Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig

08.03.2021 19:59
Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Stat: Gürsel AkselHakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Zulj, Cherif NdiayeBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, da...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Zulj, Cherif Ndiaye

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, da Costa, Leo, Bergdich, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Boumal, Rashani, Chahechouhe, El Kabir

Gol: Dk. 4 Diabate (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 30 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İZMi Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Göztepe, karşılaşmaya golle başladı. 4. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Zulj meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Leo'ya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

20. dakikada Diabate'nin düşürülüşüyle kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda kaleci Szumski'nin müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Murat Uçar, İsmail Şencan, Berkan Emir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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