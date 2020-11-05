Son dakika haberi! Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Demirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 12 kişilik kadroyla çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Mamak FK'yı 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını ev sahibi ekip, 40. dakikada Turan Yılmaz ve 71. dakikada Burak Özdemir'in golleriyle 2-0 kazandı.
Bir üst tura yükselen Ankara Demirspor'un maç kadrosunda Kovid-19 vakaları nedeniyle 12 kişi yer aldı.
Karşılaşmaya 13 eksikle çıkan Ankara Demirspor'un yedek kulübesinde sadece kaleci Ömercan Avcı yer aldı.
Ömercan, eliyle çizdiği sırt numarası 61 olan formasıyla 81. dakikada santrfor pozisyonunda oyuna girdi.
- Kaynak: AA
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