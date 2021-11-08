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Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş - Son Dakika

Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş

08.11.2021 16:41
Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın İzmir'de hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılamanın yapıldığı davada ifade veren görgü tanığı, kaza sonrası Melih Vardar ve abisinin adeta ölüme terk edildiğini ifade ederek, "Arabayla yaralıların üzerinden geçmememiz büyük şanstı" dedi.

Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın İzmir'de hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılamanın yapıldığı davada ifade veren görgü tanığı, kaza sonrası Melih Vardar ve abisinin adeta ölüme terk edildiğini ifade ederek, "Arabayla yaralıların üzerinden geçmememiz büyük şanstı" dedi.

İzmir'in Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de meydana gelen kazada, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı A.B.A. (53) yönetimindeki otomobil, o dönem TFF 3. Lig'de yer alan Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar (27) ile abisi Semih Vardar'ın (31) bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosikleti kullanan Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B.A. sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda A.B.A.'nın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan A.B.A., bir ay sonra ise serbest bırakıldı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporunda Semih Vardar'ın kusurlu olmadığı, otomobil sürücüsü A.B.A.'nın ise tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Kazanın ardından A.B.A. ve Semih Vardar'dan alınan kan örneklerinde, iki tarafın da 1 promil seviyesinin üzerinde alkollü bulundukları gerekçesiyle A.B.A. ve Semih Vardar'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçunu 2 yıldan 15 yıla kadar bilinçli taksirle işlediklerine kanaat getirip, ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

"Tarlada alkol almıştık"

Davanın İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına tutuksuz sanık A.B.A., müşteki tutuksuz sanık Semih Vardar, taraf avukatları ve Vardar ailesi katıldı.

Kendilerine ait tarlada alkol aldıktan sonra akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Semih Vardar, "Akaryakıt istasyonundan yemek yemek için yola çıktık. Sağ şeridin en sağında güvenli bir şekilde 20-30 kilometre hızla giderken arkadan bir şey çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçlamaları da kabul etmiyorum" diye savunma yaptı.

Savunmasına çok üzgün olduğunu belirterek başlayan A.B.A. ise "Kaza gecesi Urla Esnaf Odası'nın bir programındaydım. Orada bir kadeh rakı içtim. Programda personellerle ilgili bir sorun yaşadım. Binadan çıkıp aracıma bindim. Bir süre gittikten sonra işletme müdürümle konuyu konuşmak için sağa çektim. Bir süre sonra işletme müdürü de aracıyla bulunduğum yere geldi. Onunla konuyu konuştuktan sonra evime gitmek için yeniden yola çıktım. Hızım 60 kilometre civarındayken ve sol şeritte ilerlerken bir ses duydum. Aracın sağ ön tarafından gelmişti. Ne olduğunu anlayamadım. Evime gitmek için sola dönmem gerekirken neye çarptığıma bakmak için sağa saptım. O sırada benim biraz arkamdan gelen işletme müdürüm arayarak, 'Kazayı siz mi yaptınız?' diye sordu. Ciddi bir kaza olduğunu öğrenince şoka girmişim. İşletme müdürünü tekrar arayıp, 'Beni hastaneden alın' demişim. Beni hastanenin içinde ellerim başımda bir direğin çevresinde dönerken bulmuşlar. Ardından karakola gidip teslim oldum. Görüntülerde kazayı benim yaptığım açıktır" dedi.

"Olay anında kendimdeydim"

Vardar ailesinin avukatı Umut Köroğlu'nun, "Kazayı nasıl yaptığınızı anlamadığınızı söylüyorsunuz. Ancak arabanızın ön camı patlamış, kaput havaya kalkmış, farları kırılmış. Alkolden dolayı sızmış olabilir misiniz?" şeklindeki soruyu ise A.B.A., "Mümkün değil. Olay anında kendimdeydim. Aracımda da bu hasarlar meydana gelmedi" şeklinde yanıtladı.

"Ölüme terkedilmişlerdi"

Mahkemede tanık olarak ifade veren, kazayı görüp yaralılara müdahale edenlerden L.Ö., "Kavşağa doğru giderken önümdeki kırmızı araba aniden sol şeride kırdı. Ben de önüne bir şey çıktığını düşünüp refleksle sol şeride geçtim. Ardından yaklaşık 10 metre aralıklarla 2 yaralıyı ve 70-80 metre sonra da elektrikli motosikleti devrilmiş şekilde gördük. Yaralıların üzerinden geçmememiz büyük şanstı. Ölüme terkedilmişlerdi. Hemen yardımlarına koştuk" dedi.

Tanık olarak dinlenen S.Ö. de elektrikli motosikletin Vardar kardeşlerden oldukça uzakta olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki araç birden şerit değiştirince eşim de refleks olarak sola geçti. Yaralıları gördük. Elektrikli motosiklet oldukça uzaktaydı. Sanki başkası oraya bırakmış gibiydi" diye konuştu.

"Elektrikli motosikleti yan yatmış vaziyette buldum"

Tanıklardan O.İ. ise yakıt almak için akaryakıt istasyonunda olduğunu söyleyerek, "Bir sürtünme sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde beyaz renkli bir aracın hızla gittiğini gördüm. Olay yerine yaklaştığımda elektrikli motosikleti yan yatmış vaziyette buldum. Beyaz renkli aracın ön camı patlamış ve kaputu da kalkmıştı. Olay yerinde simaen tanıdığım biri, kazayı balkondan gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, A.B.A.'nın adli kontrol şartlarının hafifletilmesi talebini reddederken, kazayı balkonundan gördüğünü söylediği öne sürülen kişinin ve diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR

Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş
Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş
Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş

Akaryakıt, Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Futbolcu Melih Vardar ve abisi kaza sonrası ölüme terk edilmiş - Son Dakika
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