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Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

09.11.2021 14:12

Son dakika haber... - Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

- Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl Mobilyaspor- Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

Oynanan karşılaşmayı hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıktığı gergin bir ortamda oynandı.

Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 1-0 öne geçti. 34. Dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mobilyaspor 35. Dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 1-1. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi. Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. Dakikada 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 -66. Dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 1-4 e getirdi.

Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 4-1 kazanarak Kazıklıspor önemli bir 3 puan aldı.

Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada
Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada
Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

İnegöl, Bursa, kavga, Gürsu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika
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