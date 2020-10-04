Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.