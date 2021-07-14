Son dakika haberi: FuzulEv 1453 ESK Basketbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

FuzulEv'in ana sponsoru olduğu FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü (ESK), Basketbol Takımı Süper Lig'e çıktı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2017-2018 sezonunda 3'üncü ligden mücadeleye başlayan takım, 4 yılda Süper Lig'e şampiyonluk ile çıkmayı başardı.

Engelli Basketbol Lig'i, salgın sebebiyle ara verdiği süreyi haziran ve temmuz aylarında Yalova'da her gün gerçekleştirilen maçlarla tamamladı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda Süper Lig'e çıkan takımlar da belli oldu. FuzulEv'in ana sponsoru olduğu takım da sahadaki oyunu ile Süper Lig'de yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, kuruluşunun ardından sadece 4 yıl gibi kısa bir sürede takımlarının Süper Lig'e yükselmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bizi çok mutlu ettiler. Bundan sonraki önceliğimiz burada kalıcı olmak. Engellilere, gençlere ve spora pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünen bir şirketiz. 1453 ESK basketbol takımımızda bu değerlerin hepsi bir arada bulunuyor. Bu yüzden bizim için çok kıymetliler. Süper Lig'e çıkmalarında maddi-manevi katkımız varsa bu bizi mutlu etmeye yeter." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu, sonrası için çıtayı daha da yukarıya taşımak istediklerini aktaran Akbal, şunları kaydetti:

"En büyük başarımız 2020-2021 sezonu itibarıyla Süper Lig seviyesine çıkmak oldu. Şu an için kulübümüz basketbol odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Ciddi anlamda bir yapılanma ve projelendirme ile gelişen süreç bizleri Süper Lig seviyesine kadar taşıdı. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi Türk sporunun lokomotif kulüplerinin arasında iyi bir yapılanma ile Süper Lig seviyesinde başarı yakalamak asıl amacımız. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa kupalarında ülkemizi başarı ile temsil etmek temel hedeflerimiz arasında. Umuyorum yakaladığımız bu başarı serisini kalıcı hale getiririz."

"Elimizden geldiğince desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Eyüp Akbal,1453 ESK Basketbol Takımı'na verdikleri desteklerin devam edeceğini belirterek, "4 sezondur büyük bir inanç ile isminde ve göğsünde yer almaktan gurur duyduğumuz takımımızın gelmiş olduğu nokta bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Elimizden geldiğince desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda transfer planlamamız da mevcut. Süper Lig'de kalıcı olmak noktasında mevcut takımımızın kemik yapılanmasını koruyarak farklı bölgelere transfer düşünüyoruz. Teknik ekibimizin de planlamaları doğrultusunda ilerliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

FuzulEv 1453 ESK Antrenörü Ayhan Bahçeli ise takımlarında 22-55 arası yaş aralığı gibi eğitim durumunun da ilkokuldan doktoraya kadar geniş bir yelpazede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncu profilimiz 22-55 yaş aralığında. İlkokuldan doktora öğrencisine kadar farklı profillerde oyuncularımız mevcut. Bu arkadaşlarımızın içinde geçmişte milli takım formasını terletmiş, tecrübeleri ile takımımıza güç katan oyuncularımız var. Öncelikle takım olarak müthiş bir uyum içerisinde olduğumuzu belirtmeliyim. Gerek saha içi gerek saha dışı iletişimi önemsiyoruz. Tam anlamıyla bir aile havası var. Başarıyı yakalamamızda esas olgu da bu. Akabinde saha içinde nasıl bir yapılanma içinde olacağımızı, maç taktiklerimizi teknik ekibimiz planlıyor. Yönetim, takım ve teknik ekip olarak tam bir uyum içinde olduğumuzu ve başarımızın sırrının da buradan geçtiğini belirtmeliyim."