Son dakika haberi... Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
08.02.2021 14:09
Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.
Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Son Dakika Son Dakika: Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı Ankaraspor, bu sezon dördüncü kez teknik direktör değiştirdi Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi Uyanık sürücü, polis ehliyet isteyince kendisini yere attı Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik