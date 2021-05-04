Türker Arslan hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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