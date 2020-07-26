Son dakika haberi | GALATASARAY İLKOKULU'NUN KURA TARTIŞMASI - Son Dakika

Son dakika haberi | GALATASARAY İLKOKULU'NUN KURA TARTIŞMASI

Son dakika haberi: GALATASARAY İlkokulu'nun, 2020-2021 eğitim döneminde 1'inci sınıfına alınacak 50 öğrenci için yaptığı kura çekilişi tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY İlkokulu'nun, 2020-2021 eğitim döneminde 1'inci sınıfına alınacak 50 öğrenci için yaptığı kura çekilişi tartışmalara neden oldu. Teknik arıza nedeniyle tekrarlanan kuralara veliler tepki gösterirken Galatasaray İlkokulu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Her yıl yüzlerce velinin çocuklarını kaydettirmek istediği Galatasaray İlkokulu'nun, 2020-2021 eğitim döneminde 1'inci sınıfına alınacak 50 öğrenci için 20 Temmuz'da kura çekilişi yapıldı. Bu yıl 8 bin 510 öğrencinin katıldığı kura çekilişinde Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yetkili, Galatasaray İlkokulu Müdürü ve Beyoğlu 15'inci Noter Vekili komisyon görevlisi olarak yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kura çekilişi, internetten canlı olarak yayınlandı. 50 öğrencinin belirlendiği kura çekimi, 4 haneli numaraların belirlenmesi için 4 cam küreli bir makine aracılığı ile gerçekleşti. Kura çekimi başladığında, makinenin 4'üncü küresinde bulunan topların karışmadığı görüldü. İlk iki sıranın belirlendiği kura çekilişinde fark edilmeyen teknik arıza daha sonraki çekilişlerde fark edilerek düzeltilmeye çalışıldı. İlk iki sıra belirlendikten sonraki kura çekilişlerinde 4'üncü kürede aynı teknik arıza meydana geldiğinde ise Beyoğlu 15'inci Noter Vekili'nin uyarısı ile çekilişi yapılan numara iptal edilerek, kura önce deneme çekilişi yapılarak tekrar yapıldı. Kura çekilişini internetten canlı izleyen veliler ise teknik arıza nedeniyle iptal edilmeyen ilk iki sıradaki kuraların, daha sonraki çekilişlerde iptal edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"KURA ÇEKİLİŞİNİN BİR STANDARDI YOKTU"

Kura çekilişine kızı için başvuran Serdar Öztürk, "Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi internet sitesi üzerinden bir başvuru formu açıkladılar. Bu formu doldurup gönderiyorsunuz ve daha sonra randevu talep ediyorsunuz. Bu randevu talebi doğrultusunda size gün ve saat veriyorlar. Bu gün ve saatte gittiğinizde bir bağış makbuzu adı altında bir para talep ediyorlar. Size bir aday numarası verip daha sonra kura çekimi için günü bekliyorsunuz. Daha sonra ayın 20'sinde bir kura çekimi oldu. Kura çekiminde bir cihaz kullanıldığı için ufak tefek problemler olabilir ama bunun bir standardı olmalıdır. Çok büyük bir vakıftan bahsediyoruz. Herhalde cihazın ısınması ile ilgili problemlerdi. 4 numaralı kürenin sürekli dönmemesi, oradaki noter beyin bazı şeylere müdahale etmesi, tekrar deneme çekilişi yapılması, ilk başlarda topların dönmemesine rağmen deneme çekilişi olmaması. Yani bir standardı yoktu aslında" dedi.

"Kura çekimi ile ilgili bir problem vardı" diyen Öztürk, "Çünkü bir şeyin standardı yoksa bir şeye sabitleyemezsiniz. İstediğin gibi yönlendirirsiniz diye düşünürsünüz. Bence böyle ufak tefek problemler vardı. Bir standardı olmadığı için bence kurayı daha şeffaf ve tekrar edebilirler ya da tekrar etmeliler diye düşünüyorum. Dediğim gibi şeffaflık olmalıdır. Evet, canlı yayın yaptılar ama sürekli o dördüncü küredeki topların dönmemesi ve burada da noter beyin müdahale etmesi, 'tekrar deneme çekimi yapalım' demesi ama belli başlı yerlerde deneme çekimi yapmadan devam edilmesi. Bir deneme yapıyorsanız ya sürekli deneme yaparsanız ya da deneme yapmıyorsanız bir dahakine 'deneme yapmıyoruz' dersiniz. Bir standardı yoktu diye düşünüyorum" dedi.

"50 KİŞİLİK KURAYI YAKLAŞIK 90 KURA İLE BELİRLEDİLER"

Galatasaray İlkokulu'na kura ile alınacak 50 kişinin, yaklaşık 80 ya da 90 kura çekilişi ile belirlendiğini belirten Serdar Öztürk, "Bir problem yaşamadan 50 tane kura çekilebilir. 50 kişi alıyorsunuz sonuçta okula. Bu 50 kişiyi 50 tane kura ile belirlemeniz gerekiyor. Ama dün yapılan kurada 50 kişi yaklaşık 80 ya da 90 kurada belirlediler. Çıkma ihtimalini düşürdüler belki. Belki bana çıktı ya da başka bir velinin çocuğuna çıktı. Ama bunu ortadan kaldırdılar" diye konuştu.

"DÖRDÜNCÜ KÜREDE PROBLEM VARKEN BİZ BİR NUMARA İLE KAÇIRDIK"

Dördüncü kürede arıza olduğu halde kura çekilişini bir numara ile kaçırdıklarını belirten Gökhan Görmez ise şunları söyledi.

"Bizim kura numaramız 7825 olarak belirlendi. Biz dün itibariyle 10.45'te canlı yayını seyretmeye başladık. Daha başlar başlamaz olumsuzluklar kendisini göstermeye başladı. Baştan ilk iki çekilişte anlayamadığımız şeyler oldu. Daha sonrasında dördüncü küre her an, her dakika arıza vermeye başladı. Daha sonrasında ilk birinci küre, ortasında ikinci küre topu bırakmamaya başladı derken bunlar tekrar tekrar yenilendi. 6 defa tekrarlanan kura çekilişi oldu. Benim kızımın numarası 7825 idi. Özellikle dördüncü küre takibi yapıyorduk. Tüm veliler olarak. 7829'a çıktı. Önemli olan bize çıkıp çıkmaması değil burada. Fakat dördüncü küre zaten problem yaratırken bizim sadece bir rakam ile kaybediyor olmamız 7821'den başlayıp 7829'a kadar olan numaraların da hakkını korumamız adına bu kuranın tekrar edilmesini savunuyoruz. Bununla ilgili şikayetlerimizi ilgili mercilere ilettik. CİMER üzerinden yazdım. Hatta suç duyurusunda bulunacağımızı da yazdım. Bugün sabahtan bu yorumları yaparken bir de gördüm ki, dün yapılan canlı yayın internetten kaldırılmış. Artı engellenmişiz. Platforma giriş yapamıyorum. Demek ki bu konuda şüphelerimizin haklılık payı da ortaya çıktı. Sosyal platformlarda dünkü kura ile biraz araştırma yaptığım zaman çoğu insanın kafasında soru işaretleri olduğunu ve ciddi şikayetleri olduğunu görüyorum. Olması gereken ve adil olan bu kuranın daha profesyonel bir ortamda daha ciddi bir şekilde daha iyi bir sunucu ile tekrar edilmesi yönündedir" dedi.

OKULDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Galatasaray İlkokulu yetkililerinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Okulun sitesinde yer alan kura görüntüleri de bir süre sonra kaldırıldı.

Son dakika haberi | GALATASARAY İLKOKULU'NUN KURA TARTIŞMASI

Galatasaray, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GALATASARAY İLKOKULU'NUN KURA TARTIŞMASI - Son Dakika
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