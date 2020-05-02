Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferinde flaş gelişme!

Galatasaray, daha önce Haziran ayına kadar süre verdiği Mert Hakan Yandaş transferinde koronavirüs darbesi yiyebilir. Mert Hakan daha önce ligler bitmeden kimseye imza atmayacağını, Sivasspor'un başarısı için sezon sonuna kadar oynayacağını ifade etmiş ve transferde önceliğinin Avrupa'dan gelecek teklifler olduğunu birçok röportajında dile getirmişti.



MAAŞINDA İNDİRİM TALEBİ



Galatasaray ile olası transferini menajeri aracılığıyla rakamlar üzerinden görüşen Mert Hakan için Sarı-Kırmızılılar indirim talebinde bulunacak.



Mert Hakan transferinde acele etmek isteyen Galatasaray, koronavirüs dolayısıyla etkilenecek olan ekonomisi sebebiyle oyuncudan indirim talep ediyor. Sarı Kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a bir önceki teklifinden oldukça düşük bir rakam önerecek ve kuru sabitleyerek TL üzerinden 1 milyon Euro teklif edecek.



"TÜM TEKLİFLERİ REDDET"



Galatasaraylı yetkililer, Mert Hakan Yandaş'a 'tüm teklifleri reddet' mesajını aracılarla gönderdi. Sarı Kırmızılılar daha önce Mert Hakan'a teklif ettiği 1.8 milyon Euro'luk miktarı 1.3 milyon Euro'ya indirmişti.



SÖZLEŞMELER TL ÜZERİNDEN OLACAK



Öte yandan Sarı Kırmızılıların yeni sezon transferlerinde döviz ile ödeme yapmayacağı, euro'yu sabitleyerek TL üzerinden oyuncularla anlaşma sağlayacağı öğrenildi. (Ajansspor)



