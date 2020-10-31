Son dakika haberi... Galatasaray, sahasında tek golle kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Galatasaray, sahasında tek golle kazandı

31.10.2020 21:11
Son dakika haberi... Galatasaray, sahasında tek golle kazandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, buna rağmen rakibinin Saba Lobjanidze ile geliştirdiği hızla ataklarda sıkıntı yaşadı. Kalesini gole kapatan Galatasaray, golü ise uzatma dakikalarında buldu. Marcelo Saracchi'nin getirdiği topla 45+2. dakikada Ryan Babel'le ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 önde girdi.

Galatasaray, ikinci yarıda da etkisiz bir futbol sergiledi. Gol pozisyonu üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibinin Jonathan Bolingi ile girdiği pozisyonlarda ise gole izin vermedi. Son bölümde Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba ile girdiği pozisyonlardan da yararlanamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla ligde 4 galibiyete ulaşarak puanını 13'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

İki haftada 6 puan

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı da kazandı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla geçti.

Babel, bu sezon ligde ilk kez gol attı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'de bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 45+2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu, bu sezon oynadığı 7. lig müsabakasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Babel'in sarı-kırmızılı formayla bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta da 1 golü bulunuyor.

Saracchi ve Marcao sakatlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 55. dakikasında sol kasığından sakatlanan genç savunma oyuncusu, 56. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Maçın 66. dakikasında sol üst ön adalesinden sorun yaşayan Marcao da tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak Brezilyalı futbolcu, sakatlığının tekrar etmesi üzerine 75. dakikada kenara geldi. Marcao'nun yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.

Babel, santrfora geçti

Müsabakaya sol kanatta başlayan Ryan Babel, yapılan değişikliğin ardından maçı santrfor olarak tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim, mücadeleye ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne'yi 56. dakikada kenara alarak yerine Arda Turan'ı sürdü. Bu değişikliğin ardından sol kanada Arda geçerken, müsabakadaki tek golün sahibi Babel ise kalan bölümde santrfor oynadı.

Dört maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray, 4 resmi maçın ardından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü müsabakasında gol yemeyerek 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

MKE Ankaragücü, galibiyetle tanışamadı

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5. maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Ligde geride kalan 7 haftada 1 maçı rakibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen, 1 haftayı da karşılaşma yapmadan geçiren sarı-lacivertli takım, 5 müsabakada ise galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu sezon ilk haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen, ikinci haftada ise Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan MKE Ankaragücü, sonrasında sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Bu müsabakalarda 9 gol yiyen sarı-lacivertli takım, rakiplerinin ağlarını 4 kez sarsabildi.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Babel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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