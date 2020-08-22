Son dakika haberi: Galericiler yeni düzenlemeden memnun - Son Dakika

Galerici Ahmet Yurtlu, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemenin geç kalınmış olmasına rağmen çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu söyledi.

1 Eylül itibariyle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girecek olması, galericileri sevindirdi. Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, "Yeni çıkan düzenlemeyle 1 Eylül itibariyle bütün araçlarda yetki ve yeterlilik belgesi olmadan satış yapamayacak. Bu da öncelikle bu işin ticaretini yapanların kendisine bir çeki düzen vermesini gerektirecek. Yasayla da tespit ve tescil edildi; bu işin ticaretini yapan artık 8 yaşına kadarki araçlara garanti, 160 bin kilometreye kadar olan araçların herhangi bir sorunu olduğu zaman satıcılar bu ticareti arkasında duracaklar. Bu gerçekten satan esnafında kendi sattığı araçların daha eksiksiz ve varsa sıkıntılarını gidererek ticaret yapılmasına sebep olacak. Bu geç kalınmış olmasına rağmen çok doğru ve isabetli bir karardır. Çünkü otomotiv sektöründe gerçekten bu tip bir düzenlemeye çok ciddi ihtiyaç vardı. Aynı zamanda bu sayede ikinci el araçlarda yetki ve yeterlilik belgesi olmayanlar satamayacaklar. Devlet bunu yıl içerisinde 3 satışa kadar normal gördü. Daha öncede böyle bir şey vardı ama uygulanılırlığı yoktu. 1 Eylül 2020 itibariyle bundan sonra yapılacak olan satışlarda 3'üncü satışa kadar müsaade edilecek. Şahıs kendi aracını yıl içerisinde 3'ten fazla satamayacak. Ondan sonrada 4'üncü araca 5 bin TL, 5'inci araca 10 bin TL olmak suretiyle katlayarak ilerleyecek ve maliye bunun artık takibini yapacak. Bunu sadece kendi adına değil, vekaletle yaptığı satışlarda da bunu sistemden görecek. Burada bizim sıkıntı yaşadığımız nokta, bu işin ticaretini yapmayan, vergisini ödemeyen, haksız rekabetle bu işi yapanların artık bu işten el çekmesi gerekecek. Bu öncelikle vatandaşın aracının nereden aldığının, muhatabın kim olduğunun belirlenmesi açısından çok önemli ve gerçekten çok ciddi bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Yurtlu, "Nihai müşterinin burada çok ciddi kararları olacak. Çünkü muhatap belli olacak. Yeni gelen yetki yeterlilik belgelerinde en az lise mezunu olmadan belge alamayacak. 80 metrekarenin altında olan işyerlerine belge verilmeyecek. Bina altlarında yapılan ticaretlerde belge alınmayacak ve bu ticareti yapamayacaklar. Bu da çok ciddi aksaklıklara sebebiyet veriyordu. Bunlara da çok ciddi derecede katkı sağlayacak. Kayıt dışı ticaretinde önüne geçilmiş olacak. Çünkü yapılan ticaretin 3'te 1'ini resmi olarak yapabiliyoruz. 3'te 2'si zaten kayıt dışı oluyor. İkinci el araç fiyatlarındaki artışların sebeplerinden biri de budur. Herkes bu işe tevessül ettiği için çok fazla teveccüh var ve haddinden fazla talep var. Sıfır araçta girmeyince, insanlarda bu işin ticaretini yapınca fiyatlar arttı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ