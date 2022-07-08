Son dakika haberi! Gana'da iki kişi "Marburg humması"ndan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gana'da iki kişi "Marburg humması"ndan hayatını kaybetti

08.07.2022 01:12
Son dakika haberi! Gana'da iki kişi "Marburg humması"ndan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin "Marburg humması" salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin "Marburg humması" salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Ashanti bölgesinde 2 kişinin Ebola'ya benzer bir salgından öldüğü bildirildi.

Bu kişilere yapılan Marburg humması testlerin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların doğrulanması için bu sonuçların Senegal'deki bir laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Vakalarda ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi semptomların görüldüğü kaydedildi.

Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Senegal, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gana'da iki kişi 'Marburg humması'ndan hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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