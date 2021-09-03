Son dakika haberi! Gana'da seller 12 can aldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzeydoğu Koordinatörü John Kwaku Alhassan, Nalerigu bölgesinde son günlerde devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Alhassan, sellerde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu kaydetti.

Bölgede sel dolayısıyla yaklaşık bin 800 kişinin evsiz kaldığını aktaran Alhassan, yaklaşık iki bin dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.