Son dakika haberi... Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı

25.12.2020 10:33
Son dakika haberi... Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Garanti BBVA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yatırım projelerini destekleyecek Risk Paylaşımı Anlaşması imzaladı.

Garanti BBVA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yatırım projelerini destekleyecek Risk Paylaşımı Anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, EBRD ile yaptığı anlaşma kapsamında, risk paylaşımı yaptığı yatırım projelerini finanse ederken, sürdürülebilirlik performansı yüksek veya performansını geliştirmek isteyen yatırımları önceliklendirecek.

Bankanın risk paylaşımına dayalı ilk işlemi olan anlaşma kapsamında Garanti BBVA'nın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine TL, dolar veya avro cinsinden yüzde 50 oranına kadar fonlama sağlanacak.

Banka, kullandırıma uygun her bir kredinin yarısına kadar olan kısmı için EBRD ile risk paylaşımı yapabilecek. Kapsam dahiline alınacak tüm yatırımlarda, firmaların sürdürülebilirlik performansları ve hedefleri göz önünde bulundurulacak.

"Şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, belirlenen kriterlerin sağlandığı krediler için tutarlarının yarısı kadar risk ağırlığı sorumluluğunu EBRD'ye devrettiklerini bildirdi.

Bu anlaşmanın, EBRD ile gerçekleştirdikleri risk paylaşımına dayalı ilk işlem olması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli kredilerin de bu kapsama dahil olması bizi mutlu ediyor. Günümüzde bankalara sürdürülebilirlik konusunda önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. 2004 yılında başlattığımız çevre ve toplum riskleri konusundaki standartlarımız gün geçtikçe gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Bu konuda da Garanti BBVA olarak bankacılık sektöründe standartlarını belirlediğimiz sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketleri krediden faydalandıracağız.

???????Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay finanse edilmesini sağlayacak Risk Paylaşımı Anlaşması'yla ilgili kredilerin yarısını EBRD fonlayacak. Böylece şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız. EBRD'yle ortaklaşa fonlayacağımız krediyi, altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve mevcut kredileri yeniden finanse amacıyla kullanabilecek. Pandemi nedeniyle finansal piyasaların zorlandığı bir dönemde EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı bu anlaşma bankamıza duyulan güveni bir kez daha tescil etti. Uluslararası kurumlarla güçlü iş birliğimiz sayesinde önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki şirketlerin her türlü finansman ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Yatırım, Banka, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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