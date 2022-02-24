Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2)

24.02.2022 16:03
Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2)

Son dakika gündem haberi: KIZ ARKADAŞINA ÇİÇEK VE ŞARAP GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİGüngör Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Burhan Polat (36) tutuklanırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞINA ÇİÇEK VE ŞARAP GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Burhan Polat (36) tutuklanırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Çok sayıda sabıkası olan Burhan Polat, Güngör Arslan'ı gazeteci olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle karşı karşıya gelmediğini belirterek, "Ben Güngör Arslan'ı birebir tanımam. Geçtiğimiz yaz ayından itibaren tanıdığım Tuğba U. isminde bir arkadaşım vardı. Tuğba'nın olay tarihinden 2-3 ay önce köpeği kaybolmuş. Tuğba U. bundan dolayı Güngör Arslan'ın yanına giderek köpeğinin kaybolmasıyla ilgili haber yapmasını istemiş ve bu şekilde tanışmışlar. Tuğba U. ile Güngör Arslan bu şekilde tanıştıktan sonra, Güngör Arslan, Tuğba U.'ya çiçek, şarap gönderip rahatsızlık vermiş, ayrıca evinin önüne kadar gitmiş. Bunları bana Tuğba U. anlatmadı ben yakın çevremden duydum" dedi.

AVUKATIN CİPİYLE İLGİLİ HABERE YAPILAN YORUMLARI ÜZERİNE ALMIŞAvukat Ersin K.'nin cipini kullandığını, Güngör Arslan'ın avukatla ilgili yaptığı haberin altına yapılan yorumu kendi üzerine aldığını söyleyen Burhan Polat, "Ayrıca Güngör Arslan, Ersin K. ve onun kullandığı beyaz renkli ciple ilgili haber yapmış. Fakat bu haberin içeriğini bilmiyorum. Bu haberin altına da birileri bu aracı kullanan kişiler torbacı, hapçı, pez.... gibi yorumlar yapmış, ben de Ersin K.'nin aracıyla haberin yapıldığı dönemlerde çok dolaştığım için yapılan bu yorumları üzerime aldım. Bu haber ve yorumlarla ilgili Ersin K.'nin zarar görmemesi için hiçbir şekilde Güngör Arslan ile irtibata geçmedim. Tuğba U.'nun olayını da duyduktan sonra Hasan E.Ç.'ye, Tuğba'yı kastederek 'Güngör Arslan'ı bir korkutmak lazım, kızdan uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun' diye söyledim. Ben denetimim olduğu için kendim gidip Güngör Arslan ile konuşamadım. Hasan E.Ç. de bana, 'Tamam abi biz döveriz, Güngör'ü korkuturuz' diye söyledi. Hasan E.Ç. ile konuştuktan 3-5 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayı meydana geldi. Ben tam hatırlamıyorum ama yaşanan olaydan önce Hasan E.Ç. ile bu konu hakkında bir daha hiç konuşmadım. Ben Güngör Arslan'ın vurulduğunu evimde bulunduğum sırada cep telefonuma baktığım sırada haberlerde öğrendim. Bu haberi görünce çok şaşırdım. Ben Hasan E.Ç.'nin yaptığı eylem karşısında böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.'GÖZÜ KORKSUN DEDİM ANCAK TABANCAYLA VURUN DEMEDİM'Olayların bu şekilde büyüyeceğini tahmin etmediğini ifade eden Burhan Polat, şunları söyledi: "Olayı öğrendikten sonra Hasan ve Ferhat'ı telefonla aradım onlar da bana Ramazan Özkan'ın, Güngör Arslan'ı vurduğunu söylediler. Ben de haberin üzerine Ferhat ile Hasan'ın nerede olduğunu sordum, onlar da aracı Derince'ye daha önce araç yıkattıkları yere bıraktıklarını söylediler. Ben de evden çıktıktan sonra oradan Ferhat ile Hasan'ı aldım İzmit'e geldik. Benim tanıdığım Sibel A. isimli kişinin aracı bendeydi evime bu araçla gitmiştim, daha sonra Sibel A.'ya aracını vererek bir taksiye bindik. Olayların bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmedim. Ben Hasan'a 'gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun' dedim ancak 'tabancayla vurun' demedim."

Burhan Polat ayrıca Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, Özkan'ın eskiden arkadaşının iş yerinde çalıştığını, irtibatının olmadığını söyledi.


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Son dakika haberleri: Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında Son dakika haberleri: Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3) Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Özkan, Burhan Polat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2) - Son Dakika
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