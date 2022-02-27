Son dakika haberi! Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi

27.02.2022 00:49
Son dakika haberi! Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanması ve kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı.

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat'ta ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yakalanan ve 24 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanmış, biri kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


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