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Son dakika haberi: Gazeteci Hakan Çelikbaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Gazeteci Hakan Çelikbaş hayatını kaybetti

02.01.2022 16:20
Son dakika haberi: Gazeteci Hakan Çelikbaş hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da, bir süredir tedavi gören gazeteci Hakan Çelikbaş hayatını kaybetti.

Samsun'da, bir süredir tedavi gören gazeteci Hakan Çelikbaş hayatını kaybetti.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi, daha önce yerel ve ulusal basında görev yapan, sarı basın kartı sahibi Çelikbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çelikbaş'ın cenazesi yarın Büyük Cami'de kılınacak öğle namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Çelikbaş için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Samsun basın camiasının sevilen ismi, polis adliyenin efsane muhabiri, gerçek bir basın emekçisi, cemiyetimizin üyesi, arkadaşımız, meslektaşımız, dostumuz Hakan Çelikbaş'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü ve acı içindeyiz. Kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Türkiye, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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