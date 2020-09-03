Son dakika haberi! Gazeteci Hüseyin Varlık hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde gazetecilik yapan ve Anadolu Ajansında (AA) serbest haberci olan Hüseyin Varlık evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mengen ilçe merkezinde evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Varlık'ın (64) cenazesi, Türkbeyli Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, AA Sakarya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Yücel Velioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından Varlık'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.