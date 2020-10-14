Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı - Son Dakika

Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı

14.10.2020 12:26
Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı, System.String[]

Beşiktaş'ta ünlü gazeteci Selahattin Duman'ın sahip olduğu villayı satmaya giden avukatı İbrahim Sapan'ın, bitişik binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu ile tartıştı.

Beşiktaş'ta ünlü gazeteci Selahattin Duman'ın sahip olduğu villayı satmaya giden avukatı İbrahim Sapan'ın, bitişik binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu ile tartıştı. Silahını ateşleyen Sapan, iş adamı Musaoğlu'nun şoförünü vurdu. Emniyete silahıyla birlikte teslim olduğu öğrenilen İbrahim S. adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde meydana gelen olayda ünlü gazeteci Selahattin Duman'ın avukatı İbrahim S, dün saat 16.30 sıralarında satmak için Duman'ın sahip olduğu villaya geldi. Villanın bitişiğindeki binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu o esnada girişi tek kapı olan binaya giriş yapan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda ikilinin başlayan tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede yaşanan olayda, silahını çeken S. etrafa birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Musaoğlu'nun şoförü Kutlu Muhammed O'ya isabet etti. Olayın ardından Sapan, otomobiline binerek kaçtı. Yaralı şoför ise Musaoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRIDAN SONRA SİLAHIYLA BERABER TESLİM OLDU

Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü tanıdıklarının ifadesi başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli İbrahim S, emniyete gelerek silahıyla birlikte teslim oldu.

"ARBEDE YAŞANINCA SİLAHIMI ÇEKEREK BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİM"

Emniyette ifadesi alınan İbrahim S, "Selahattin Duman'ın sahip olduğu villayı satmak için binaya gittim. Girişte Engin Musaoğlu ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı, arbede yaşanınca silahımı çekerek birkaç el ateş ettim. Daha sonra da aracıma binerek uzaklaştım. Silahımla birlikte emniyete gelerek teslim oldum" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan S, adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı
Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı
Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı

Selahattin Duman, Beşiktaş, İş Adamı, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı - Son Dakika

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