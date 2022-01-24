Son dakika haberi: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında Sivas'ta anıldı - Son Dakika

CHP Sivas İl Başkanlığı, ölümünün 29. yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı.

CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, parti binasında yaptığı açıklamada, Mumcu'nun Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı aydınlanmacı bir yurtsever olduğunu vurguladı.

Mumcu'nun kaleminin kırılmasının üzerinden 29 yıl geçtiğini hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Yokluğuyla geçen bunca sürede halkımızın içindeki Uğur Mumcu sevgisi hiç bitmediği gibi inandığı değerler ve ona duyulan sevgi her geçen gün daha da arttı. 'Bir gün mezarımda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi' diye seslenmişti Uğur Mumcu. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Basın toplantısına CHP Gençlik kolları ve partililer de katıldı.