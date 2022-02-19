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Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı

19.02.2022 16:08
Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan gazeteci Arslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arslan'ın 3 yerinden vurulduğu, hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı
Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı
Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı
Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı

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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı - Son Dakika
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