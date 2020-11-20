Son dakika haberi: "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması" raporu - Son Dakika

Son dakika haberi: "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması" raporu

20.11.2020 13:31
Son dakika haberi:

Son dakika haberi... "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması"na göre imam hatip liseleriyle ilgili bilimsel başarı, kültür sanat, etkinlik ve sosyal sorumluluk haberleri artış gösterdi.

"Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması"na göre imam hatip liseleriyle ilgili bilimsel başarı, kültür sanat, etkinlik ve sosyal sorumluluk haberleri artış gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından hazırlanan "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması" kamuoyuna duyuruldu.

ÖNDER Başkanı Kamber Çal, 2017 yılından itibaren her yıl benzer çalışmaları yaptıklarını söyledi. ÖNDER'in 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunları tarafından kurulan bir dernek olduğunu hatırlatan Çal, aralarında gençlik, spor, kültür-sanat, bilim ve teknoloji, okul aile birliği ve öğretmenlerin yer aldığı 13 komisyonla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Çal, "Yaptığımız bu araştırma, gençlerin eğitimine bir başka açıdan destek verme çabamızın bir ürünü. Hem gençlerimizin eğitimi daha iyi olsun, hem ortaya çıkan sonuçlar daha güzel sunulsun, hem de eksiklikleri giderilsin istiyoruz." dedi.

Araştırmanın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ali Büyükaslan da 29 gazetedeki haberlerin içerik analiz yöntemiyle tarandığını anlattı. Büyükaslan, ayrımcı dilden eğitim sistemine, sınav sisteminden başarı algısına kadar 10 ayrı başlık altında 1 yıllık gazeteleri taradıklarını söyledi.

"Devamsızlık, başarısızlık sadece imam hatiplere özgü bir konuymuş gibi işlenmiş"

ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı İslam Şensöz, yaptıkları çalışmaya göre bazı medya kuruluşlarının objektiflikten uzak olduğunun sonucuna vardıklarını kaydetti.

İlk tespitlerine değinen Şensöz, şu bilgileri verdi:

"Medyanın imam hatipler söz konusu olduğunda sunduğu haberler, sorunların genel olduğu anlayışından uzakta, bambaşka bir vurgu ve çağrışımla ortaya konuyor. Örneğin, devamsızlık, başarısızlık veya beklenenden daha az başarının, sadece imam hatiplere özgü bir konuymuş gibi işlendiğini görüyoruz. Üzülerek belirtmeliyim ki bazı medya kuruluşlarının objektiflikten uzak habercilikleri, değerlendirme ve yorumları, kimi yazarları ve yorumcuları haberciliğin en temel kurallarını dahi yok sayacak noktaya getirmektedir. Bu çerçevede öznel yargıların hakim olduğu habercilik anlayışının imam hatiplere bakışta etkili olduğu 2019 raporumuzda da ortaya çıkmıştır."

Haberlerin 10 farklı kategoride incelendiğini söyleyen Şensöz, "589 olumlu, 259 olumsuz haber yapıldığı sonucuna ulaştık. Bu haberler arasında 159 haberle sayılar ssınavlar kategorisi ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla müfredat, eğitim sistemi, bilimsel başarı, kültür sanat etkinlik, örnek okul örnek öğrenci, ayrımcı dil, siyasi polemik, spor ve diğer kategorileri takip etti." diye konuştu.

Şensöz, imam hatiplerle ilgili en çok haber veren ilk 10 basın kuruluşunu Yeni Akit, Cumhuriyet, Birgün, Star, Doğru Haber, Milat, Diriliş Postası, Yeni Şafak, Milli Gazete ve Evrensel gazetesi olarak açıkladı.

Şensöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam hatiplerin başarısı ve başarısızlığı üzerinden de bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gerçeği ise rakamlarla sunarsak, geçen yılın YKS sonuçlarına göre imam hatiplerden yüzde 36,01 oranla toplamda 87 bin 650 öğrenci üniversiteye yerleşti. Tüm liselerin ortalaması alındığında ise bu oran yüzde 35,76 gerçekleşti. Yani imam hatipler gösterildiği gibi meslek liseleriyle en başarısız değil, hatta genel ortalamanın bile üzerinde bir başarı oranını yakaladı. YKS'ye giren imam hatip lisesi öğrencilerden 23'ü ilk 100'de, 168'i de ilk 1000 içinde yer alarak önde gelen üniversitelerin gözde bölümlerine yerleşti. Bu rakam 2020'de ise ilk yüzde 19, ilk binde 214 kişi olarak gerçekleşti."

Araştırmada olumlu sonuçların da karşılarına çıktığını vurgulayan Şensöz, "Bunlardan biri, imam hatip liselerindeki eğitim sistemi ve müfredatla ilgili haberlerde artış oldu. İmam hatiplerle ilgili bilimsel başarı, kültür sanat, etkinlik ve sosyal sorumluluk haberleri artış gösterdi. İmam hatip liseleri artık polemikler üzerinden değil, içeriğe dönük olarak tartışılmaya başlandı." dedi.

İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip, Gazeteler, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Araştırması' raporu - Son Dakika


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