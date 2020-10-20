- Gazi Üniversitesi'nde "Çevrimiçi Mezuniyet" Töreni

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız: Yıldız, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler, sizlerin mezuniyetlerinizi çevrimiçi olsa da yapmaya karar verdik. Uzun yıllar sonunda öğretmenlik mesleğine adım attığınız süreçte hem sizleri hem de sizleri yetiştiren, bu günleri hasretle, özlemle, heyecanla bekleyen gururlanmayı fazlasıyla hak eden anne babalarınıza, ailenize, yakınlarınıza bu anı yaşatmak istedik"

Mezun olan en yaşlı öğrenci 58 yaşındaki Harika Akdeniz'e de plaket verildi.

ANKARA - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi korona virüs sebebi ile bu yıl gerçekleşemeyen mezuniyet törenini internet ortamı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler, sizlerin mezuniyetlerinizi çevrimiçi olsa da yapmaya karar verdik. Uzun yıllar sonunda öğretmenlik mesleğine adım attığınız süreçte hem sizleri hemde sizleri yetiştiren, bu günleri hasretle, özlemle, heyecanla bekleyen gururlanmayı fazlasıyla hak eden anne babalarınıza, ailenize, yakınlarınıza bu anı yaşatmak istedik" dedi.

Pandemi sebebi ile bu yıl mezuniyet töreni yapamayan üniversiteler çareyi internet üzerinden online (çevrimiçi) olarak gerçekleştiriyor. Gazi Üniversitesi'de bu üniversiteler içinde. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, rektörlük binasında gerçekleştirdiği "Çevrimiçi Mezuniyet" töreni ile mezun olan öğrencilerine online mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen törende derece ile mezun olan az sayıda öğrenciler de hazır bulunarak mezuniyet sevinci yaşadı. Ayrıca törende bu sene Gazi Üniversitesi'nin en yaşlı mezunu olan 58 yaşındaki Harika Akdeniz'e de plaket verildi.

Açılış töreni ardından kürsüde söz alan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "1984 yılında üniversitemizin kampüsüne ilk adım attığımda bende öğretmenlik mesleğinin kutsallığının devletimiz ve milletimiz için ne kadar önemli olduğunun bilinci ile Gazi Eğitim Fakültesi'ne büyük bir heyecanla başladım. 1989 yılında da sizin bugün hissetiğiniz heyecanı hissederek mezun oldum. Aradan geçen zaman diliminde gerek üniversitemiz gerek fakültemiz akademik başarıyı ön planda tutan siz değerli öğrencilerine sahip çıkan ve problemleri ile yakından ilgilenen dünyada ve ülkemizde alanında söz sahibi hocalarıyla mezunlar vermeye devam etmekte" dedi

Pandemi nedeni ile mezuniyet törenlerinin bu şekilde yapıldığını söyleyen Yıldız, "Yaklaşık bir asırlık geçmişi olan üniversitemizde mezuniyet törenleri üniversitemizdeki diğer fakültelerimiz gibi bahar dönemi sonunda yöneticilerimizin, akademisyenlerimizin, ülkemizin dört bir yanından gelen ve sizin mezuniyet gününe katılmayı heyecanla, gururla ve tabi ki hak ederek bekleyen velilerimizin, yakınlarınızın katılımıyla sizlere yakışır bir şekilde yapılmaktaydı. Ancak 2019 yılı sonlarına doğru önce dünyayı 2020 yılı başından itibaren ülkemizi etkisi altına alan küresel salgın eğitim hayatımızı da etkilemiş olup geçtiğimiz bahar döneminden itibaren derslerimiz çevrimiçi yapılmaya başlamıştır. Bu süreçte sizin mezuniyet törenleriniz salgından korunma sebebi ile yapılamadı, ertelenmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi olsa da mezun öğrencilere mezuniyet sevinci yaşatmak istediklerini belirten Yıldız, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler, sizlerin mezuniyetlerinizi çevrimiçi olsa da yapmaya karar verdik. Uzun yıllar sonunda öğretmenlik mesleğine adım attığınız süreçte hem sizleri hem de sizleri yetiştiren, bu günleri hasretle, özlemle, heyecanla bekleyen gururlanmayı fazlasıyla hak eden anne babalarınıza, ailenize, yakınlarınıza bu anı yaşatmak istedik" diye konuştu.

En yaşlı üye

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin en yaşlı mezunu olan ve 58 yaşında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan mezun olan ve gayretinden dolayı plaket ile onurlandırılan Harika Akdeniz, "Çok mutluyum aynı zamanda heyecanlıyım, bu günlere gelmem 40 yıl kadar sürdü. 1980 yılında başlamıştım üniversiteye iki yıl okuduktan sonra ayrıldım. Bu süreçte bir çok af çıktı ama hiç birinden faydalanmak nasip olmadı. 2011 yılında çıkan öğrenci affından faydalanarak Gazi Üniversitesi'ne kayıt oldum. Çok çabaladım okumak için, öğrenmek için. Teknoloji değişmişti, eğitim değişmişti ama okuldaki öğrenci arkadaşlarımın çok desteğini gördüm onlardan çok faydalandım, hocalarım çok destek verdiler sağ olsunlar. Bu şekilde gururlandırılmak beni çok mutlu etti.

Benim içimde okuma hevesi, öğretmenlik aşkı çok yüksekti. Çok istediğim bir meslekti öğretmen olmak. Ülkemin her yerinde öğretmen olmak istiyordum ama olmadı. Eşimin görevinden dolayı dolaştığımız yerlerde belki birçok insanın hayatına dokunmuş olabilirim. Diplomayı çok istedim aldım" açıklamalarında bulundu.