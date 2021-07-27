IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.