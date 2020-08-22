Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP'te, bir araç ve bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile bir iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.