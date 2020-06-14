Son dakika haberi! GAZİANTEP-'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, 181 lahmacunla kutladılar - Son Dakika

Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, 181 lahmacunla kutladılar

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf mahallede kavga olduğunu söyleyerek aramalarının ardından asılsız ihbara gelen jandarmanın günlerini kutlayıp, hazırladıkları 181 adet lahmacunu ikram etti.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Serinevler Mahallesi muhtarı Mustafa Yüksel, 156 ihbar hattını arayarak, mahallede büyük bir kavga olduğunu söyledi. Asılsız ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri geldikleri mahallede sosyal mesafe kurallarına uygun, maske takan muhtar ve esnaf ile karşılaştı. Esnaf hazırladıkları 181 lahmacun ile 181 yazarak jandarma ekiplerini alkışlarla karşıladı. Jandarma personelleri karşılaştıkları süprizle şaşkınlık yaşarken, muhtar Mustafa Yüksel, enaf adına jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlayıp, hazırlanan 181 lahmacunu ikram etti.