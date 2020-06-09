Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika gelişmesine göre Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktıGAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı GAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında, bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. İşçiye şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı. 25 işçide de koronavirüs olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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