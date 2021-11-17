Son dakika haberi: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarına finans sağlayan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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